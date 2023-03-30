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Тали Готтлиб на демонстрации в Тель-Авиве: "Мы проведем реформу"
30.03.2023 22:00 Евгения Маркова

Тали Готтлиб на демонстрации в Тель-Авиве: "Мы проведем реформу"

Депутат Кнессета Тали Готтлиб от партии "Ликуд" заявила на демонстрации сторонников судебной реформы в Тель-Авиве, что это была "огромная демонстрация силы со стороны правых, которые любят страну и не стыдятся правых взглядов".

"Хочу напомнить членам Кнессета правого крыла об их обязанности провести реформу. Юридически мы обязаны тем, кто дал нам власть. Мы проведем реформу, мы не поддадимся на вымогательства и угрозы со стороны оппозиции или левых радикалов", - добавила Готтлиб.

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