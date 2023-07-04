



Тали Готлиб: Ярив Левин - позор правого правительства



Депутат Талли Готлиб (Ликуд) в понедельник обрушилась с критикой на министра юстиции Ярива Левина на своей странице в Твиттере после сообщений о ссоре между ними.



По словам журналистки Яары Зеред, было слышно, как министр Левин ругал депутата Готлиб во время дебатов в Кнессете, когда он призвал ее поддержать депутата Ахмеда Тиби (Тааль) на должность заместителя спикера Кнессета. "Он нам нужен, и он будет избран", - сказал Левин Готлиб.



В ответ Готлиб написала на своей странице в Twitter: "Полгода я препятствовала голосованию за Ахмеда Тиби, который восхваляет шахидов, на пост заместителя спикера Кнессета".



Готлиб также написала: "Я была шокирована, узнав, что коалиция собирается голосовать за человека, который называет солдат ЦАХАЛа "убийцами". Реакция Левина, накричавшего на меня за то, что я настаивал на том, что за [Тиби] нельзя голосовать, - это позор для правого правительства. Хорошо, что больше нет санкций, которые можно было бы наложить на меня".