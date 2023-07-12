



Тали Готлиб согласна с кажждым словом "подстреательского поста"

Утром 12 июля состоялось заседание комитета Кнессета по законодательству, на котором обсуждался закон об ограничении принципа разумности, принятый вчера в первом чтении на пленарном заседании. Примерно через час после начала обсуждения, когда начал выступать заместитель юридического советника правительства, начался скандал.



Заместитель юридического советника д-р Гиль Лимон сказал, что он "представляет позицию юридического советника, роль которого состоит в том, чтобы представлять широкие общественные интересы". Глава комитета Симха Ротман заметил: "Я не знаю такой роли". В этот момент начались беспорядки, члены оппозиции были в ярости. Депутат Кнессета Орит Фаркаш Хакоэн кричала: "Это позор, что он является председателем комитета по законодательству. Может быть, избранные чиновники - это все: и полицейские, и судьи. Ваше мировоззрение фашистское и коррумпированное".



Заместитель юридического советника также добавил, что представленное комитету предложение является "самым крайним из возможных", поскольку освобождает от обязанности быть благоразумным именно ту группу, которая обладает наибольшей властью. В какой-то момент доктор Лимон зачитал из Facebook “подстрекательский пост против Бахарева-Миара”: "Бахарав-Миара проводит эксперимент над нами. Подстрекает брата против брата. Женщина, которая должна представлять закон и порядок, подвергает опасности всех". В ответ на это депутат Тали Готлиб (Ликуд) сказала: "Каждое слово - правда". В этот момент начались беспорядки, и депутат Эфрат Рейтен (Авода) и Готлиб были удалены из дискуссии.