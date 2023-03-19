



Тали Готлиб против Ликуда

Депутат Кнессета Тали Готлиб от Ликуда критикует поведение своей партии, которая решила ввести о прекращении интервью после презентации правовой реформы министром юстиции Яривом Левиным.



"Когда Ярив Левин выступил с этой важной реформой, на пять дней был объявлен "запрет" для интервью. Что это за ерунда? С каких это пор члену депутату запрещают интервью? Мы должны говорить", - заявила Готлиб в эфире радиостанции "Галей Исраэль".



Она заявила, что после введения запрета, "в течение пяти дней левые создавали дикое подстрекательство против нас, что позволило им говорить все, что они хотят, и никто не сказал ни слова в ответ".