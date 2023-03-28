



Тали Готлиб: Приостановка законодательства – это стыд и позор

Депутат Кнессета Тали Готлиб в понедельник выразила возмущение решением приостановить действие законодательства о судебной реформе, но дала понять, что не будет из-за этого распускать коалицию.



”Решение приостановить действие закона постыдно и позорно, оно постыдно в нескольких аспектах» ”, — сказала Готлиб в интервью Israel National News. ”Может быть, всем моим друзьям справа следует помнить слова мудрецов: ”Говори мало, а делай много”, а не наоборот, и немыслимо, чтобы после того, как мы в одностороннем порядке сдались на прошлой неделе [согласившись на смягченную версию законопроект о составе комиссии по отбору судей], и я сказала, что вся реформа будет снята с обсуждения, [что мы договорились отложить принятие закона]. Я также сказала, что демонстрации не прекратятся, и я сказала, что это Плата за защиту от насилия и вымогательства посредством угроз”.



”Ведь все, что на повестке дня, — это изменение структуры Комиссии по отбору судей, что может повлиять на назначение двух судей в ближайшие два года — 12 процентов судей Верховного суда, и для этого шоссе Аялон в огне? И что мы скажем в ответ? Что мы сдаемся внутреннему терроризму. Мы не умеем управлять”, - добавила она.



Готлиб не убеждают обещания, что это всего лишь краткосрочная остановка, и она заявила, что это "односторонняя капитуляция, капитуляция перед фактическим террором, перед всем этим беспорядочным анархизмом. Я предпочитаю, чтобы они сказали мне это в лицо, а не позорили народ Израиля".



Она уточнила, что никого не винит в недавних событиях и что она сама несет частичную ответственность, как и все остальные. На вопрос, что пошло не так в процессе, Готлиб ответила: “Мы не уволили Бахарав-Миару, мы потерпели неудачу, мы позволили юридическому советнику, который является политическим назначенцем Гидеона Саара, ввернуть гаечный ключ в наши планы“.



"Председатель Верховного суда, куда вы пропали? Где вы, госпожа? Вы вышли и напугали народ диктатурой, реформа не обсуждается, вы видите, что народ Израиля разделен, куда вы исчезли? Где вы вместо того, чтобы выйти сейчас и успокоить народ?", - отметила Готлиб.



Также она раскритиковала лидера оппозиции Яира Лапида: "Его не интересует реформа, что он вообще понимает в Комиссии по отбору судей? Его желание быть премьер-министром, он думает, что если он сейчас пойдет на выборы, то у него будет большинство, так почему бы ему не продолжать кататься на волнах ненависти, которые могут привести его к власти? Это единственная вещь, что его мотивирует, а не народ Израиля и не Государство Израиль".



Она подчеркнула, что не уйдет в отставку и не будет угрожать свержением правительства из-за затягивания законодательства: "Не дай бог. Избиратели дали мне власть управлять, у нас здесь большинство, коалиция - это не только реформа, ее самый главный смысл - контроль над министерствами, контроль над распределением бюджетов".



"На моих плечах лежит ответственность, и я буду продолжать нести ее, даже если мне стыдно, и да, мне стыдно смотреть в лицо своим избирателям, которые ожидали, что мы будем сильным правым крылом и будем управлять страной, и именно такими мы должны быть".



