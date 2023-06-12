



Тали Готлиб: Оппозиция занята унижением коалиции и премьер-министра

Депутат Кнессета от партии “Ликуд” Тали Готлиб в интервью Ynet Radio сослалась на состав комиссии по отбору судей и сказала, что для нее “важно, чтобы были избраны два представителя коалиции”.



“На мой взгляд, нет никаких оснований награждать оппозицию, отказавшуюся изменить структуру комитета. Было бы абсурдно, если бы коалиция из 64 человек не избрала представителей коалиции”, – сказала депутат.



По словам Готлиб, “переговоры в резиденции президента бессмысленны, потому что оппозиция занята унижением членов коалиции и премьер-министра шокирующими заявлениями”.

