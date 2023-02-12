



Тали Готлиб обвинила в теракте председателя БАГАЦ

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Тали Готлиб опубликовала в Twitter пост, в котором обвинила председателя БАГАЦ Эстер Хают в теракте в районе Рамот в Иерусалиме, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей.



Публикация Готлиб вызвала бурю негодования в субботу вечером со стороны как правых, так и левых политиков.



Готлиб написала в Твиттере: "Я виню в нападении председателя БАГАЦ. Я виню ее за чувство хаоса, которое испытывает народ Израиля. Я виню ее в разрушениях и причинении серьезного вреда демократии и верховенству закона"



"Хают напугала людей правым правительством. Не реформой. Что с того, что здесь хаос, что с того, что наши враги повернутся против нас, потому что они видят нашу слабость? Ведь на пути к свержению правого правительства все кошерно", - продолжила Готлиб.



Пользователи Твиттера потребовали Готлиб удалить шокирующий твит, но он все еще отображался на ее странице по состоянию на раннее утро воскресенья.



Член "Ликуд" Игаль Малка написал Готлиб: "Нет, Тали, теракты были всегда, и, вероятно, они продолжатся в ближайшие годы. Вопрос только в том, как отреагирует на них израильское правительство и насколько его ответ сдержит следующего убийцу. К председателю БАГАЦ это не имеет никакого отношения. Вы получили мандат. Начинайте действовать".



Урия Элькаям, бывший репортер радио Галей ЦАХАЛ и Kan 11 News , написал Готлиб: "Неужели рядом с вами нет взрослого, который отберет у вас телефон, удалит этот ужасный твит и закроет ваш аккаунт в Twitter?"



Яэль Шевах, вдова погибшего в результате теракта мужчины, тоже отреагировала на пост: «"Я не думаю, что возможен более разрушительный теракт, чем этот глупый твит, простите меня".



Член Кнессета от НДИ Юлия Малиновская раскритиковала Готлиб и написала: "Подстрекательству нет предела. На самом деле нет красной черты, которую вы не пересечете”.



Бывший депутат Кнессета Эйтан Гинзбург от партии "Кахоль-Лаван" отреагировал на твит и написал: "Это слова презрения и подстрекательства. Депутат Кнессета обвиняет председателя БАГАЦ в убийстве. Куда мы попали? Бред".



Бывший заместитель министра Абир Кара также раскритиковал твит Готлиб: "Такая наглость, чтобы не удалить эти слова презрения и подстрекательства и немедленно не извиниться. Беспримерная наглость, сборище подстрекателей, психопатов-пироманов. Виновник нападения - презренный палестинский враг. Кровь еще не остыла, а мы уже наблюдаем беспрецедентную агитацию. Обидно, что вы твитнули. Если вы его не удалите, вы не менее гнусны и подлы, чем наши враги".

