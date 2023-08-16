



Тали Готлиб - Нетаниягу: а за что вы извиняетесь

Депутат от "Ликуда" Тали Готлиб раскритиковала совместное заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, которые заступились за руководство Армии обороны Израиля на фоне продолжающихся нападок.



Соответствующее заявление она обнародовала в социальной сети.



"Господин премьер-министр, а за что вы извиняетесь? Какое право имеет правительство на существование, если мы храним молчание в то время, когда верхушка ЦАХАЛа рассматривает возможность сделать заявление о компетенции ЦАХАЛа таким образом, чтобы это сыграло на руку нашим врагам и серьезно подорвало нашу национальную безопасность", - сказала Готлиб.



Она обвинила начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви в бездействии на фоне массовых отказов резервистов.

אדוני רוה״מ על שום מה אתה מתנצל? איזו זכות קיום יש לממשלה אם נשתוק כשצמרת צה״ל שקלו לצאת עם הודעה בדבר כשירות צה״ל באופן שהיה משחק לידי האוייבים שלנו ופוגע קשות בחוסן הלאומי שלנו?זו חובתנו לגנות במלוא פה! ולהתנצל? רק על זה שהרמטכ״ל נשאר בתפקידו, אותו רמטכ״ל שבשתיקה הכשיר סרבנות. — טלי גוטליב (@TallyGotliv) August 16, 2023