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Тали Готлиб - Нетаниягу: а за что вы извиняетесь
16.08.2023 13:40 Алина Груднева

Тали Готлиб - Нетаниягу: а за что вы извиняетесь

Депутат от "Ликуда" Тали Готлиб раскритиковала совместное заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, которые заступились за руководство Армии обороны Израиля на фоне продолжающихся нападок.

Соответствующее заявление она обнародовала в социальной сети.

"Господин премьер-министр, а за что вы извиняетесь? Какое право имеет правительство на существование, если мы храним молчание в то время, когда верхушка ЦАХАЛа рассматривает возможность сделать заявление о компетенции ЦАХАЛа таким образом, чтобы это сыграло на руку нашим врагам и серьезно подорвало нашу национальную безопасность", - сказала Готлиб.

Она обвинила начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви в бездействии на фоне массовых отказов резервистов.


Что примечательно, 15 августа с нападками в адрес Халеви и командующего ВВС генерал-майора Томера Бара выступил министр регионального развития Давид Амсалем, призвавший бросать за решетку тех, кто поддерживает бунт резервистов.

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