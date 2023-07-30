



Тали Готлиб: Нетаниягу не может вмешиваться в реформу из-за конфликта интересов

Депутат от “Ликуда” Тали Готлиб заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может на законных основаниях вмешиваться в продолжающуюся судебную реформу из-за конфликта интересов в связи с продолжающимся судебным разбирательством по делу о коррупции.



“Нетаниягу не может трогать судебную систему, это мое мнение, — говорит Готлиб в интервью. - Он по своей сути находится в конфликте интересов на личном уровне”.



Готлиб, бывший адвокат, добавляет, однако, что, по ее мнению, Нетаниягу до сих пор лишь “к сожалению” вмешивался на стороне защиты нынешней судебной системы, а не настаивал на переменах.



Депутат “Ликуда” добавила, что уже давно выступает за то, чтобы Нетаниягу “передал эстафету [министру юстиции] Яриву Левину” по этому вопросу.



Юридический советник уже предупредила Нетаниягу о том, что он нарушил соглашение о конфликте интересов, которое он подписал в 2020 году, что запрещает ему участвовать в законодательных вопросах, которые могут повлиять на его продолжающийся судебный процесс по обвинению в коррупции.



БАГАЦ согласился заслушать петиции по этому вопросу где-то в середине сентября.



