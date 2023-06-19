



Тали Готлиб - Нетаниягу: не думайте что все - идиоты

В воскресенье 18 июня депутат от Ликуда Тали Готлиб обрушилась с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Премьер обвинил ее в том, что она помешала осуществлению его плана по реструктуризации Комитета по отбору судей.



По данным общественного вещателя КАН, Нетаниягу сказал министрам на частной встрече в выходные, что отказ Готлиб на прошлой неделе отозвать свою кандидатуру в ключевую парламентскую комиссию задержал его план по продвижению правительственной реформы судебной системы.



"Премьер-министр Нетаниягу", - написала Готлиб в Твиттере после сообщения. "Я слышала, как вы сказали министрам, что из-за меня задерживается принятие закона о назначении судей. Пожалуйста, не считайте, что все вокруг идиоты".



Далее она заявила, что офис Нетаниягу пытался убедить ее проголосовать за кандидата от оппозиции в комиссию по назначению судей, объясняя это тем, что коалиция в любом случае будет реструктурировать эту комиссию. "Я напомню вам, что я сказала вам в присутствии других министров, что я не верю [вам] и что вы не будете заниматься [комитетом по назначению судей]", - написала она в Твиттере.



Готлиб проиграла в ходе голосования, и не стала одним из двух представителей Кнессета в комитете по назначениям судей, в то время как кандидат от оппозиции, член Еш Атид Карин Эльхарар, победила благодаря поддержке нескольких депутатов от коалиции. Голосование было тайным, поэтому неизвестно, кто из депутатов поддержал Эльхарар, но Готлиб предположила в своем воскресном твите, что среди поддержавших был сам Нетаниягу.

