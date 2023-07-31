



Тали Готлиб: Нетаниягу должен передать судебную эстафету Левину

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может на законных основаниях вмешиваться в продолжающуюся судебнуюреформу из-за соглашения о конфликте интересов, запрещающего ему работать над вопросами, связанными с правовой системой, и должен передать “эстафетную палочку” министру юстиции Яриву Левину, заявила депутат Кнессета Тали Готлиб в воскресенье, 30 июля.



“Нетаниягу не может касаться судебной системы. Он по своей сути находится в конфликте интересов на личном уровне”, – считает Готлиб.



Она напомнила, что в марте адвокат Нетаниягу Боаз Бен Зур предупредил премьер-министра, что не будет представлять его, если будет принято радикальное изменение судебной системы. Готлиб предполагает, что в связи с этим Нетаниягу не хочет реализовывать реформу.



Депутат Кнессета добавила, что, “к сожалению, там, где вмешивался Нетаниягу, он был на стороне защиты нынешней судебной системы, а не настаивал на переменах”. Она напомнила, что давно выступала за то, чтобы Нетаньяху “передал эстафету Яриву Левину” в этом вопросе.



Ранее в воскресенье, выступая перед общественным вещателем “КАН-11”, Готлиб уверяла, что в партии “не было бунта из-за темпов судебной реформы”, но сказала, что некоторые депутаты “нетерпеливы по отношению к премьер-министру”.