



Тали Готлиб: нельзя допустить того, чтобы Ицхак Амит стал президентом БАГАЦа



Острая конфронтация произошла на заседании фракции Ликуда по поводу решения Нетаниягу созвать комитет по отбору судей в первоначальном составе. Депутаты Кэти Шитрит и Тали Готлиб говорили на высоких тонах.



Шитрит выступила перед членами фракции и попросила их не выражаться так, чтобы это могло повредить переговорам: "Мы делаем там святую работу. Мы не говорим об этом много, и нас очень, очень беспокоит, что многие из вас или те, кто дает интервью, говорят, что реформа мертва, это худшее, что можно сделать".



При этих словах Шитрит, Готлиб разразилась криками: "Мы проиграли, Ицхак Амит будет президентом БАГАЦа до пенсии, мы проиграли". Шитрит выразила протест по поводу того, что ее прервали и по содержанию возражений.



"Эта дама не представляет меня, у вас нет юридического образования, у вас нет знаний, и вы думаете, что вежливо приведете народ Израиля к добру, вам нужно понять, кто такой судья Ицхак Амит", - закричала Готлиб.



Готлиб также сказала, что только в том случае, если представители Ассоциации адвокатов, избранные в комитет по назначениям судей будут сотрудничать с Ликудом, они смогут предотвратить назначение Амита на пост председателя Верховного суда, и что Ликуд не должен этого допустить. Готлиб сказала: "Вы не понимаете, что председатель Верховного суда - это, прежде всего, символ".

