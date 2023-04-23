



Тали Готлиб: Йонатан Гефен олицетворяет собой пьянство, наркотики и богему



Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") заявила сегодня в интервью радиостанции "Коль бэ-рама", что писатель и поэт Йонатан Гефен, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 76 лет, не представляет Государство Израиль. "Он сказал о Нетаниягу, что не тот брат был убит, говоря об Йони Нетаниягу, герое, павшем во время операции в Энтеббе", - сказал Готлиб интервьюерам Яки Адамкеру и Исраэлю Коэну.



"Должна ли я восхвалять человека, который писал ужасные колонки о правых и религиозных людях?" - задалась она вопросом. Интервьюеры ответили ей: "Но с точки зрения левых, он представляет прекрасное государство Израиль". В ответ она заявила: "В моих глазах он представлял пьянство, наркотики, кражи и богему".

