



Тали Готлиб из Ликуда: Я буду добиваться увольнения прокуроров по делу Нетаниягу

Тали Готлиб, будущий депутат от партии Ликуд, написала в Facebook, что будет добиваться увольнения прокуроров, сопровождавших уголовное дело против Биньямина Нетаниягу.



Готлиб пишет: "Я буду добиваться привлечения к дисциплинарной ответственности всех тех, кто знал в прокуратуре об установке шпионских программ без полномочий и молчал, прокуроров, которые знали о выдаче ордеров без полномочий от судей, прокуроров, которые не исследовали доказательства по делу Нетаниягу и которые лгали в суде".



Она заявила, что не доверяет начальнику полиции с таким расследованием, и добавила: "Я беру на себя ответственность возглавить открытие дисциплинарной процедуры, которая приведет к увольнению государственных служащих, грубо нарушивших дисциплинарные правила, которые распространяются и на них."