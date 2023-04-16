



Тали Готлиб: Барак Обама платил walla за статьи против Нетаниягу



Депутат от партии Ликуд Тали Готлиб обвинила бывшего президента США Барака Обаму в том, что он платит израильскому новостному сайту за публикацию статей против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Обвинения были выдвинуты в интервью американской прессе в субботу после акции в поддержку судебной реформы правительства в городе Нетания.



Готлиб, член партии Нетаниягу, сказала интервьюеру на английском языке, что "Обама платил [израильскому новостному сайту] Walla за рекламу против Нетаниягу, так что не рассказывайте мне сказки, потому что я знаю, как это работает".

