Новости » Политика
Тали Готлиб: Барак Обама платил walla за статьи против Нетаниягу
16.04.2023 12:23 Аркадий Бочаровский

Тали Готлиб: Барак Обама платил walla за статьи против Нетаниягу


Депутат от партии Ликуд Тали Готлиб обвинила бывшего президента США Барака Обаму в том, что он платит израильскому новостному сайту за публикацию статей против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Обвинения были выдвинуты в интервью американской прессе в субботу после акции в поддержку судебной реформы правительства в городе Нетания.

Готлиб, член партии Нетаниягу, сказала интервьюеру на английском языке, что "Обама платил [израильскому новостному сайту] Walla за рекламу против Нетаниягу, так что не рассказывайте мне сказки, потому что я знаю, как это работает".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы