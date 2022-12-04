



"Такое ощущение, что их где-то клонируют". Разведчик РФ о восполнении потерь ВСУ



"Такое ощущение, что их где-то клонируют". Разведчик РФ о восполнении потерь ВСУ



Потери войск Украины велики, однако она быстро восполняет их, будто солдат клонируют. Такое объяснение озвучил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости.



«Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют», — сказал он.

По словам разведчика, вечером российские войска могут ранить около десятка украинских военных и убить троих, но на следующее утро на позиции противника окажется такое же количество солдат. И такое происходит ежедневно, отметил он.



Несмотря на это, продвижение все равно идет вперед, и российская армия не стоит на месте, подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что военные России контролируют не только Новоселовское, но и «смотрят вперед на Берестовое».