



"Таких законов нет нигде в мире". БАГАЦ загнал себя в абсурдный тупик



Бывший министр юстиции Израиля профессор Даниэль Фридман в эфире радио 103 FM прокомментировал проблемы с назначением Мени Мазуза на пост главы комиссии по назначению высших должностных лиц.



Профессор Фридман сказал: “Все это - плоды активности БАГАЦа. БАГАЦ штампует законы, которых не найти нигде в мире, согласно которым переходное правительство не может делать практически ничего, не может назначать чиновников и т.п. И эти законы очень жестко применялись против правительства Ликуда. После этого придумали закон о том, что можно дисквалифицировать любое назначение на основании “аморальности” кандидата.



Если кандидат “аморален”, его можно дисквалифицировать - даже если он отвечает всем критериям. Из-за этого правительство было вынуждено сформировать эту комиссию, во главе которой хотят теперь поставить Мазуза. Само по себе желание проверить “моральные принципы” человека, дошедшего до уровня начальника Генштаба или начальник полиции на этом этапе абсурдно. Эти решения просто противоречат закону. Вы можете сказать что этот закон нелогичен. Весь набор этих законов абсурден. Но таковы законы - и они должны применяться ко всем. Но теперь они говорят: Погодите, персоны вроде Мазуза, который был юридическим советником и судьей БАГАЦа - выше закона, и сама юридический советник - выше закона. Юридический советник - субъект законотворчества, и в качестве субъекта законотворчества она выше закона.



Весь этот набор законов, который вмешивается в правительственные назначения по “моральным основаниям” совершенно не нужен, но он существует, и этот набор законов должен применяться в отношении всех - и в первую очередь, к самим юристам. И тут они говорят: Нет, это не будет применяться к юристам. В случае Мени Мазуза, занимавшего высшие должности, это еще более остро. Эти правила говорят: Правила обязательны ко всем, кроме нас. Это, между прочим, чудно совпадает с идеей о том, что прокуроров не расследуют. Поэтому если переходному правительству запрещено назначать на длительный срок, это правило должно применяться ко всем, за исключением острой необходимости, например назначения начальника Генштаба. Но назначение Мазуза не является ни срочным, ни необходимым. Здесь создан абсолютный абсурд. Они в принципе нам говорят: Судьи выше закона, юридический советник - выше закона. Если она чего-то хочет - так оно и будет. Если она что-то сказала, все говорят "Святое! Святое!" Если БАГАЦ что-то постановил, все говорят: “Святое! святое!” но этот конкретный случай наиболее режет слух. Надеюсь. что в результате произойдут изменения”.