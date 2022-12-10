



Тайвань углубит сотрудничество с Японией на фоне опасений из-за КНР

Тайвань углубит сотрудничество с Японией в сфере безопасности на фоне опасений из-за Китая.

По данным Reuters, такое обещание дала президент Тайваня Цай Инвэнь.

По ее словам, это позволит обеспечить свободу и стабильность в регионе.

Несмотря на то, что у Тайваня и Японии нет официальных дипломатических отношений, они поддерживают тесные неформальные отношения.

У них есть опасения по поводу Китая, особенно в свете его возросшей военной активности в Индо-Тихоокеанском регионе.