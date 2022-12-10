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Тайвань углубит сотрудничество с Японией на фоне опасений из-за КНР
10.12.2022 15:40 Алина Груднева

Тайвань углубит сотрудничество с Японией на фоне опасений из-за КНР

Тайвань углубит сотрудничество с Японией в сфере безопасности на фоне опасений из-за Китая.

 
По данным Reuters, такое обещание дала президент Тайваня Цай Инвэнь.
 
По ее словам, это позволит обеспечить свободу и стабильность в регионе.
 
Несмотря на то, что у Тайваня и Японии нет официальных дипломатических отношений, они поддерживают тесные неформальные отношения.
 
 У них есть опасения по поводу Китая, особенно в свете его возросшей военной активности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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