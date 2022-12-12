



Тайвань надеется на более тесные отношения с Израилем

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У выразил надежду на то, что Израиль и Тайвань будут развивать более тесные отношения, поскольку две страны разделяют схожие ценности.



В интервью для Ynet господин У призвал Израиль оказать поддержку Тайваню как демократической стране, играющей ключевую роль в международной экономике.



"Мы надеемся, что Израиль сможет больше говорить о Тайване и роли Тайваня в международной экономике и международной политике или о ситуации, в которой Тайвань находится под угрозой со стороны Китая", - заявил министр.



Глава МИД Тайваня отметил: "Израиль является полностью функционирующей, зрелой демократией, и страной, разделяющей те же ценности, что и Тайвань… поэтому Китай попытается исключить Израиль из списка сторонников Тайваня на международной арене".



Джозеф У отметил в интервью, что он надеется, что в случае любой эскалации отношений с Китаем демократические страны, такие как Израиль, будут продолжать оказывать твердую поддержку Тайваню.