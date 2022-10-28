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Тайвань - Китаю: хватит бряцать оружием
28.10.2022 10:38 Алина Груднева

Тайвань - Китаю: хватит бряцать оружием

Китай должен прекратить свое бряцание оружием против Тайваня и поддерживать мир и стабильность в регионе.

 
Об этом сказал глава тайваньского Совета по делам материка Чиу Тай-сан на форуме в Тайбэе.
 
"Пекин должен прекратить бряцание оружием, поскольку это только углубляет разрыв между двумя сторонами и усиливает напряженность в регионе", — сказал министр. 
 
Он призвал материковый Китай сложить оружие и поддерживать мир и стабильность. 
 
"Ключом к миру является отказ от подхода к решению проблем с применением силы", — подчеркнул Чиу.
 
Он призвал Пекин разрешать разногласия с Тайбэем посредством конструктивного диалога без предварительных условий.

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