



Тайвань демонстрирует свои беспилотники как ключ к "асимметричной войне"

Тайвань продемонстрировал новые модели боевых беспилотников собственного производства во вторник, заявив, что они являются ключом к его готовности к "асимметричной войне", чтобы сделать свою армию более маневренной, если ей придется столкнуться с гораздо более многочисленными китайскими вооруженными силами, пишет Reuters.



Китай, который никогда не отрицал возможность применения силы для установления контроля над Тайванем, активизировал военные действия вблизи демократического острова, чтобы заставить его признать суверенитет Китая, несмотря на возражения Тайваня.



Война в Украине придала новую актуальность усилиям тайваньских военных по укреплению обороны, включая разработку беспилотников.



В ходе редкой демонстрации возможностей своих БПДА Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня (NCSIST), принадлежащий военным, продемонстрировал свои последние модели, в том числе беспилотник наблюдения Albatross II и боевые дроны, которые работают со спутниками глобальной системы позиционирования.



Глава NCSIST Арт Чанг сказал, что война в Украине привлекла внимание к беспилотникам, и его организация объединилась с тайваньскими компаниями, чтобы создать "национальную команду" для разработки боевых дронов.



Тайваньские военные объявили о партнерстве с компаниями, нацеленными на производство 3000 дронов в следующем году.



Чи Ли-Пин, директор отдела исследований авиационных систем NCSIST, сказал, что вооруженные силы должны увеличить использование дронов в своих стратегиях.



"Я надеюсь, что наши национальные войска смогут ознакомиться с этим оружием асимметричной войны и смело его применять", — сказал он журналистам на объекте NCSIST в центральном городе Тайчжун.



Среди выставленных беспилотников был боевой дрон с барражирующими боеприпасами, которые могут лететь к цели, прежде чем резко рухнуть на большой скорости и взорваться при ударе.



Тайвань планирует сосредоточиться на разработке своих боевых и разведывательных беспилотников, а также систем защиты от дронов, заявило министерство обороны острова.

