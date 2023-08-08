



"Таинственный покупатель" приобрел для Украины 50 танков Leopard

Первые партии бельгийских танков Leopard 1 сегодня направили на ремонт, а дальше их передадут Украине. Их приобрел неназванный покупатель, пишет De Standaard.



На складе в бельгийском городе Турне OIP Land Systems, одной из компаний восточно-фламандского (регион в Бельгии - ред.) инженера и торговца оружием Фредди Верслуйса, первые два из пятидесяти бельгийских танков Leopard 1 погрузили на грузовик и сегодня увезли.



"Танки сначала остановятся в Германии и Италии, где их проведут капитальный ремонт и обеспечат современными системами вооружения. Затем они отправятся на поле боя", - подтвердил Верслуйс.



По его словам, это займет определенное время, только на транспортировку может уйти несколько недель.



Верслуйс купил партию танков Leopard 1 около десяти лет назад, когда бельгийская армия продала их в рамках операции по сокращению расходов.



Армейское руководство решило заменить всю тяжелую гусеничную технику на более легкую бронетехнику на шинах.



В начале этого года министр обороны Людивин Дедондер заявила, что Федеральное правительство действительно хотело бы выкупить танки, но Верслуйс запросил неразумную цену, даже не внося существенных изменений в уже устаревший материал.



Что это за страна и за сколько было продано полсотни танков, Верслуйс об этом ничего не говорит. Хотя пока только Германия, Дания и Нидерланды заявили, что подарят Украине танки Leopard 1.



"В договоре купли-продажи есть пункт о конфиденциальности. Конечно, я должен придерживаться этого", - сказал он.



Хотя помимо подвижного состава OIP также поставляет датчики для систем вооружения, компания больше не занимается модернизацией танков.



Директор фирмы сказал, что не знает, когда заказчик рассчитывает доставить танки в Украину и куда именно они будут доставлены. Ранее он говорил, что на модернизацию танков вполне может уйти полгода.



Танки Leopard 1 не единственная армейская техника, которую OIP готовит к отправке в Украину в эти дни. Верслуйс говорит, что его сотрудники сейчас также готовят к отправке 90 бронированных машин пехоты M113. По крайней мере, часть этих машин была куплена и подарена Украине от Великобритании.