Освобождение заложников из Газы: прямая трансляция с КПП Рафиах
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Таиланд: получено подтверждение об освобождении ХАМАСом тайцев
24.11.2023 16:14 Алина Груднева

Таиланд: получено подтверждение об освобождении ХАМАСом тайцев

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил информацию, что ХАМАС освобождает 12 тайских рабочих, похищенных 7 октября в Израиле.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.

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"Мы получили подтверждение того, что 12 тайских рабочих освобождены из плена в Газе", - сообщил он.

Тем временем, в Египте утверждают, что именно Каир договорился с ХАМАСом об освобождении тайцев. Ожидается, что в ближайшее время заложники прибудут на египетский КПП "Рафиах".

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