Таиланд: получено подтверждение об освобождении ХАМАСом тайцев
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил информацию, что ХАМАС освобождает 12 тайских рабочих, похищенных 7 октября в Израиле.
Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.
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"Мы получили подтверждение того, что 12 тайских рабочих освобождены из плена в Газе", - сообщил он.
Тем временем, в Египте утверждают, что именно Каир договорился с ХАМАСом об освобождении тайцев. Ожидается, что в ближайшее время заложники прибудут на египетский КПП "Рафиах".