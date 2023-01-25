



Танковая коалиция: кто и чем укрепляет Украину. Список

Танковая коалиция создана. Все, кто сомневался, что это может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров невозможного нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Теперь необходимо сформировать такой себе "танковый кулак свободы", после ударов которого тирания уже не поднимется. И мир сможет это сделать – уверен Президент Украины Владимир Зеленский.



Mignews.ua предлагает ознакомиться с реакцией мира на танковую коалицию, а также разобраться с тем, что же получит Украина для своей защиты.



Швеция не исключает отправку основных боевых танков Stridsvagn 122 в Украину, сообщил министр обороны Швеции.



Правительство Германии согласовало передачу Украине танков Leopard 2 и разрешает реэкспорт другим странам, появилось заявление правительства ФРГ.



Олаф Шольц опубликовал новое заявление в Твиттере.





Международные политические деятели поддерживают решение Германии передать Украине танки Leopard 2.





Через 120 часов после заседания Рамштайна 8 мы получили разрешение на Leopards! Коалиция "Leopard" с партнерами сработала! Министр обороны Украины Алексей Резников.





Первый танковый шаг сделан. Далее – "танковая коалиция".





Зеленый свет для леопардов. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины.





США отправят Украине 31 танк Abrams.







Вместе с ними США передадут 8 ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.





Разновидности леопардов. Следует записывать.





Норвегия отправит нам Leopard 2.





Первые боевые "легкие танки" бронемашины AMX10-RC будут поставлены в Украину уже в феврале, - глава Минобороны Франции.





"ВСУ готовятся к контрнаступлению. О дополнительной военной помощи Украине будет объявлено в ближайшие недели. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно – это не борьба против России, это борьба за свободу. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно", – Джо Байден во время пресс-конференции, на которой было объявлено о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.



Также Украина получит необходимые запчасти. Байден добавил, что США начнут обучение украинских танкистов как можно скорее. Это будут два батальона для Украины.





Акции производителя танков Leopard взлетели до рекордной отметки, на фоне новостей о предоставлении танков Украине. Долгожданное решение Германии отправить в Украину тяжелые танки Leopard, которые Rheinmetall производит совместно с Krauss-Maffei Wegmann, подтолкнуло акции почти 134-летней компании до рекордного уровня.





Словакия готова немедленно отправить 30 танков Т-72 в Украину, если сможет получить западные танки взамен, и готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29, – министр обороны страны Ярослав Надь.



Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине, но без танков, поскольку у Бельгии их нет, сообщил министр обороны Бельгии для RTL. В него войдут системы ПВО и противотанковое оружие, а также боеприпасы.