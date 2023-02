"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев!" Этот пост Президента Украины Владимира Зеленского расставил все точки над "і": в Украину с неожиданным визитом прибыл президент США (наверняка не с пустыми руками, говорят о пакете военной помощи на $500 млн., о чем будет объявлено уже завтра), дав тем самым политический сигнал и друзьям, и врагам.



К слову, визит Джо Байдена начался во время воздушной тревоги. Армия РФ в очередной раз подняла в воздух с аэродрома в Беларуси самолеты МиГ-31, которые являются носителям гиперзвуковых ракет "Кинжал", а сами россияне в пабликах требовали запустить на Киев и срочно ракеты.







Нескольким позже в Twitter Джо Байдена появился пост, также подтверждающий визит американского лидера в Украину: "Поскольку мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.



Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался.



За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку, и эта поддержка будет продолжаться".

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.