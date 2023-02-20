



Исторический визит: президента США Джо Байден – в Киеве! (обновлено в 13:39)

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев!" Этот пост Президента Украины Владимира Зеленского расставил все точки над "і": в Украину с неожиданным визитом прибыл президент США (наверняка не с пустыми руками, говорят о пакете военной помощи на $500 млн., о чем будет объявлено уже завтра), дав тем самым политический сигнал и друзьям, и врагам.



К слову, визит Джо Байдена начался во время воздушной тревоги. Армия РФ в очередной раз подняла в воздух с аэродрома в Беларуси самолеты МиГ-31, которые являются носителям гиперзвуковых ракет "Кинжал", а сами россияне в пабликах требовали запустить на Киев и срочно ракеты.







Нескольким позже в Twitter Джо Байдена появился пост, также подтверждающий визит американского лидера в Украину: "Поскольку мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.



Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался.



За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку, и эта поддержка будет продолжаться".

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

С официальным заявлением по поводу визита президента Байдена выступил и Белый дом (текст заявления можно прочитать ТУТ )

Отметим, что это исторический визит американского лидера в Украину – он первый с начала каденции президента Байдена. Однако в должности вице-президента США Байден шесть раз приезжал в Украину: в июле 2009-го, марте, июне и ноябре 2014-го, декабре 2015-го, январе 2017-го.

О том, что в 20 февраля в Киеве ждут ну очень высокопоставленных гостей, киевляне поняли еще рано утром: весь центр перекрыт, патрули правоохранителей,

заторы на дорогах

и в общественном транспорте такие, каких с начала полномасштабного вторжения РФ не видели.



Затем появилась информация о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

отменил свой визит

в Брюссель, где он должен был встретиться с европейскими министрами иностранных дел, а в МИД Украины

заявили

, что подготовили "сюрприз" для украинцев и анонсировали визит "главных партнеров" в Киев.

Mignews

ведет online-репортаж неожиданного визита Джо Байден в столицу Украины.

13:39 Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев самый важный в истории двусторонних отношений между странами. Результаты переговоров будут ощутимыми в укреплении обороны Украины. Об этом



По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимыми в укреплении оборонных возможностей Украины. "Обсудили также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину", – заявил Зеленский, подчеркнув, что у "российских попыток реванша не будет шанса".



Также Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры Украины и США были очень плодотворными, и их результаты будут отражены на поле боя. Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев самый важный в истории двусторонних отношений между странами. Результаты переговоров будут ощутимыми в укреплении обороны Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Джо Байденом.По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимыми в укреплении оборонных возможностей Украины. "Обсудили также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину", – заявил Зеленский, подчеркнув, что у "российских попыток реванша не будет шанса".Также Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры Украины и США были очень плодотворными, и их результаты будут отражены на поле боя.

12:47 Президент США Байден рассказал о первом разговоре с президентом Украины Зеленским в начале войны: "Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", – вспомнил президент США.

По его словам, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины. "Но через год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", – добавил Байден.

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Президент США Джо Байден считает , что Украину впереди ждут еще тяжелые дни, недели и годы, а цель Путина – "стереть Украину с карты".

На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленский американский лидер заметил, что военная кампания Путина проваливается, а российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и понесут тяжелые человеческие потери, а многие едут и не вернутся, потому что не видят в России будущего. "Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", – подчеркнул президент США и добавил, что ранее Украина была слабой, а Запад разделен, и на этом основывался расчет Путина.

12:41 На сайте Белого дома опубликовано заявление Джо Байдена, в котором, в частности, сообщается: "На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее".

12:34





Отмечается также, что Белый дом в воскресенье вечером опубликовал расписание Байдена на понедельник, 20 февраля, и в расписании было указано, что президент США все еще в Вашингтоне и только вечером отправляется в Варшаву. Визит Джо Байдена в Киев был проведен тайно из соображений безопасности: президент покинул Вашингтон без предупреждения после ужина с женой в субботу вечером. Эту информацию опубликовало издание The New York Times, уточнив, что американский лидер приехал в Киев поездом. Сначала он прилетел в Польшу, а уже откуда и отправился в украинскую столицу. "Президент Байден совершил поездку на поезде от границы с Польшей, демонстрируя решимость его администрации накануне вторжения России в Украину", – написало издание.Отмечается также, что Белый дом в воскресенье вечером опубликовал расписание Байдена на понедельник, 20 февраля, и в расписании было указано, что президент США все еще в Вашингтоне и только вечером отправляется в Варшаву.

Джозеф Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долл. "Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – заявил президент США.

По его словам, большим вызовом для американской администрации стало налаживание международной коалиции в поддержку Украины. "Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана по всему миру, куда входит более 50 стран", – сказал президент США.

12:15 В СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили военную поддержку Украины, в частности, вопросы дальнобойного оружия и новый пакет военной помощи от США.



12:09 Президент Джо Байден приветствовал первую леди Елену Зеленскую, а также встретился с рядом украинских министров, в частности, премьер-министром Денисом Шмигалем, министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

12:00 Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале опубликовал первые фото визита американского лидера, назвав его историческим и стратегическим. "Украина сегодня – это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу", – подчеркнул глава Офиса Президента Украины.

Глава ОП Андрей Ермак поблагодарил советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, которые совместно работали с Киевом, в том числе и над вопросом визита американского лидера.

"Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены, те которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – написал Ермак.

11:58 Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В сети активно репостят видео, где Байден в сопровождении Зеленского идут по одной из улиц столицы и отчетливо слышен вой сирен тревоги.



Сообщается, что американский лидер почтил память погибших Героев Украины вместе с президентом Зеленским на Михайловской площади.





Все это происходило под звуки сирены, поскольку в Украине была

объявлена

воздушная тревога. Такая смелость вызвала восторг у украинцев и истерию у жителей соседней страны – РФ. Они в своих пабликах захлебывались желчью с требованием срочно забросать Киев ракетами



Отметим, что еще 15 февраля в СМИ начала появляться информация о возможной встрече Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Польше. Однако ни Белый дом, ни Офис Президента Украины эту информацию не подтвердили. Да и в Белом доме до последнего исключали, что Байден во время поездки в Польшу может посетить Украину или какую-либо другую страну.