



Сыновей министра из Яадут А-Тора обвиняют в коррупции

Спустя два года после того, как стало известно о подозрениях в коррупции в муниципалитете Бейтар-Илит, и после неоднократных обращений в прокуратуру и полицию с просьбой расследовать это дело, национальный отдел по расследованию мошенничества в Лахав 433 вызвал Моше и Нохая Поруш, сыновей министра Меира Поруша на допрос.



Сыновья министра вызваны на допрос по подозрению в совершении коррупционных преступлений. После окончания следствия оба были освобождены под ограничительные условия. Вместе с ними был также арестован Элиэзер Лазар, который баллотировался на пост мэра Цфата в 2018 году.



В заявлении полиции говорится, что Национальный отдел по расследованию мошенничества в Лахав 433 в 2020 году начал расследование по подозрению в причастности государственных служащих города Бейтар-Илит к коррупционной схеме в связи с переводом средств одному из учебных заведений города Бейтар-Илит. Вчера, 24 января, расследование стало открытым, и в его рамках ряд подозреваемых были вызваны на допрос. Расследование сопровождается окружной прокуратурой Иерусалима.