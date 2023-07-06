



Сын Захав Гальон: вы еще ничего не видели



На фоне ожесточенных протестов против закона о правовой реформе, которые усилились после объявления об отставке суперинтенданта Ами Эшеда из полиции, Надав Гальон, и сын бывшего лидера Мерец Захавы Гальон, выступил в эфире радио 103FM и объяснил позицию протестующих.



Гальон предупредил: "Мы не только не перегнули палку, вы еще ничего не видели. В Израиле нет ответственного и функционирующего правительства. Дело не в том, что половина народа думает так же, как я, а гораздо больше. Страна несется к законам диктатуры - и никто этого не хочет. Даже люди, которые поддерживают это правительство, и они хотят, чтобы оно работало, не поддерживают то, что происходит, эти законы, они не хотят государственного переворота".



"То, что мы услышали вчера от Ами Эшеда, является еще одним примером того, как это правительство стремится управлять страной нелегитимным образом. Ами Эшед рассказал протестующей общественности о том, как министр национальной безопасности стремится превратить полицию в Штази. Во второй половине дня появились публикации о том, что он собирается провести пресс-конференцию, но мы понятия не имели, что он скажет, никто не предполагал, что он таким образом раскроет правду, правду, которая должна беспокоить каждого человека в Израиле, независимо от его происхождения, и политической позиции".

