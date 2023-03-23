



Сын российского бизнесмена скрылся из-под домашнего ареста в Италии

Сын российского бизнесмена, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Об этом пишет la Repubblica.



Решение об экстрадиции Усса на днях принял Апелляционный суд Милана по обвинению в нарушении эмбарго против Венесуэлы и банковском мошенничестве.



"Артем Усс, российский предприниматель и сын губернатора сибирского региона, был арестован 17 октября по международному ордеру на арест от судебных властей Нью-Йорка, скрылся из-под домашнего ареста после того, как сломал свой электронный браслет", - сообщают в издании.



Как стало известно, мужчина, ожидая, чтобы обжаловать решение судей, скрылся из дома в районе Милана, где он находился под домашним арестом, во второй половине дня среды, 22 марта. Сейчас его разыскивает полиция.



Недавно апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию бизнесмена на основании спорных обвинений в контрабанде нефти из Венесуэлы в Китай и Россию с уклонением от санкций и банковским мошенничеством. Но суд также установил, что условия для экстрадиции отсутствуют по обвинениям в контрабанде военной техники из США в Россию и в отмывании денег.



Напомним, в прошлом году США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег , одним из которых был Артем Усс.



Согласно обвинению, среди незаконно приобретенных группой материалов были современные полупроводники и микропроцессоры, которые использовались в самолетах-истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных программах американского производства, приобретенных тайными компаниями и направленных на российскую армию.

