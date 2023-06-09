



Сын последнего шаха Ирана: падение режима аятолл изменит Ближний Восток

Падение нынешнего режима в Ирана окажет положительное влияние на весь Ближний Восток.



Такое заявление на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке сделал сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.



"За последние 44 года весь образ Ближнего Востока изменился. Напряженность, конфликты, радикализм, ядерная угроза, нестабильность — все это связано с тем, что произошло в Иране", - отметил он, сославшись на свержение его отца Мохаммеда Реза Пехлеви.



По его словам, падение режима аятолл полностью изменит облик всего региона. Пехлеви подчеркнул, что его апрельский визит в Израиль был сигналом для всего мира, согласно которому граждане Ирана, на самом деле, не хотят уничтожения Еврейского Государства.



"Иранцы говорят миру, и Израилю в частности: мы не враги, это режим такой. Мы хотим быть вашими друзьями", — добавил он.

