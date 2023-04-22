



Сын Пескова подтвердил, что воевал в Украине

Сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай Чоулз подтвердил, что воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер".



Соответствующее заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".



"Когда я принял для себя решение участвовать в "СВО", я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог", — сказал Чоулз.



По его словам, он отправился в Украину, потому что "считал это своим долгом". Сын Пескова добавил, что его решение поддержали родственники.



Чоулз также подтвердил, что воевал в составе ЧВК под другой фамилией. Он не стал ее раскрывать на случай, если она ему еще понадобится. Он также похвастался, что получил медаль "За отвагу".



"Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу", — добавил он.

