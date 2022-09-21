



Сын Пескова отказался приходить в военкомат

Николай Песков, сын пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, не собирается приходить в военкомат после того как президент РФ объявил частичную мобилизацию.



Это выяснилось благодаря звонку, который сделал российский журналист Дмитрий Низовцев.



Низовцев позвонил Пескову-младшему и представился сотрудником военкомата, и предложил ему прийти на медосмотр на следующий день. Сын Пескова заявил, что будет решать этот вопрос "на другом уровне".



"Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился… Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет - но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах", - сказал Николай Песков.



Отец юноши, Дмитрий Песков, уже отреагировал на ситуацию. Он опроверг отказ сына явиться в военкомат и сказал, что из разговора его сына с журналистами "была вырезана смысловая часть".



"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - заявил Песков.



