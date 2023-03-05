



Сын Нафтали Беннета вышел на демонстрацию против правовой реформы



Йони Беннет, сын бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, вышел на протесты против реформы по изменению судебной системы под руководством министра юстиции Ярива Левина и председателя Конституционного комитета Симхи Ротмана.



Беннет-младший поделился на своем аккаунте в Instagram табличкой со вчерашней демонстрации, на одной стороне которой было написано "Сионизм > правый-левый", а на другой - "Да, я анархист".



Сам Беннет высказал свое мнение против реформы и заявил, что "нынешнее предложение в его полном виде опасно. Оно нанесет ущерб основам государства Израиль, его экономике и его гражданам, и может разорвать веревку, связывающую всех нас. Вот почему его нужно исправить".



Стоит отметить, что в прошлом, когда Беннет возглавлял партию "Ха Ямин Ха Хадаш" и партию "Еврейский дом", Беннет стремился к созданию еще более масштабной реформы, чем та, которую предложил министр юстиции Ярив Левин.