



Сын Лукашенко прибыл в Израиль - СМИ

Старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор прибыл в Израиль, о чем сообщил создатель белорусского оппозиционного канала "Беларускі гаюн" Антон Мотолько.



"Сегодня в 10:12 из Национального аэропорта "Минск" вылетел бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Этим самолетом пользуется семья Лукашенко. В районе 15:15 по грузинскому времени бизнес-джет приземлился в Тбилиси. Менее чем через час самолет отправился оттуда в Тель-Авив", — пишет он.



Согласно информации, в Израиль прибыл именно Виктор Лукашенко.



Цели поездки не известны.

