Новости » Политика
Сын Эрдогана засветился на пропалестинском марше
15.10.2023 13:56 Алина Груднева

Сын Эрдогана засветился на пропалестинском марше

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана засветился на пропалестинском марше в Стамбуле, который состоялся 14 октября.

Об участии Билала в демонстрации в поддержку палестинцев сообщает информационное агентство AP.

Эрдогана-младшего сопровождали экс-министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу и бывший спикер парламента Мустафа Сентоп.

"Давайте четко выразим свою позицию, по крайней мере наши чувства должны быть услышаны", – сказал Белал.

А тем временем, в Турции активно распространяют информацию о том, что в ходе операции ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе за неделю убито больше детей, чем в Украине.


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы