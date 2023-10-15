



Сын Эрдогана засветился на пропалестинском марше

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана засветился на пропалестинском марше в Стамбуле, который состоялся 14 октября.



Об участии Билала в демонстрации в поддержку палестинцев сообщает информационное агентство AP.



Эрдогана-младшего сопровождали экс-министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу и бывший спикер парламента Мустафа Сентоп.



"Давайте четко выразим свою позицию, по крайней мере наши чувства должны быть услышаны", – сказал Белал.



А тем временем, в Турции активно распространяют информацию о том, что в ходе операции ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе за неделю убито больше детей, чем в Украине.





