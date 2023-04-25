



Сын бывшего главы МВД Иордании атаковал члена парламента, задержанного в Израиле

Сын бывшего министра внутренних дел Иордании Фаваза аль-Башира подверг резкой критике члена парламента Имада аль-Адуана, который подозревается в контрабанде оружия и золота через КПП Алленби.



В посте, который он опубликовал на Facebook, а также опубликованном иорданским информационным агентством Aman News, аль-Башир заявил, что аль-Адуан "не представляет его" и что некоторые члены парламента не делают различия между парламентской неприкосновенностью и криминалом.



Он добавил, что действительно считает, что мирное соглашение с Израилем полезно для Иордании, но подчеркнул, что независимо от его позиции по этому вопросу, это соглашение одобрено парламентом, а религия и конституция гласят, что соглашения должны соблюдаться.