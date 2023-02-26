Сын Ариэля Шарона выступил против правовой реформы
Бывший депутат Кнессета Омри Шарон, сын бывшего премьер-министра Ариэля Шарона и один из инициаторов размежевания, выступил на демонстрации в Беэр-Шеве против правовой реформы.
"Что касается правовой революции. У меня есть две основные проблемы. Первая - это вопрос реформы. Нам необходимо исправить ряд проблем в правовой системе Государства Израиль, но не превращать судей в политических назначенцев", - сказал Шарон на демонстрации.
"Демократическое государство Израиль обязано уважать и охранять права человека. Разделение трех властей - исполнительной, законодательной и судебной - должно быть сохранено. Правительство, которое полностью контролирует Кнессет, стремится также полностью контролировать судебную систему.
Вторая проблема - это способ и скорость проведения реформы. Государство Израиль было создано 75 лет назад. С момента создания государства ведутся разговоры о написании конституции. Нет никакого обязательства проводить реформы быстро и в спешке, хищническим, силовым и бесцеремонным способом. Последствия будут критическими для ряда вопросов, которые нужно понять, обсудить, но нужно подумать и обсудить их, прежде чем принимать решения".