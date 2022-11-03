



Связь Турции и Ливана - потенциальная проблема Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу, который вероятно, вернется на пост премьер-министра, вновь столкнется со многими внешнеполитическими проблемами. Это будут такие вопросы, как тесные израильско-индийские связи, управление альянсом с США, работа с ЕС, соглашения Авраама, Греция и Кипр. Однако, две страны выделяются в этом списке как связка проблем: Турция и Ливан.





Турция была одной из самых враждебно настроенных по отношению к Израилю стран в последнее десятилетие. Однако, в последние полтора года Анкара стремилась к примирению со многими странами региона, включая Израиль, ОАЭ, Египет и Саудовскую Аравию. Израиль и Турция возобновили дипломатические отношения во время пребывания уходящего правительства у власти. Теперь неясно, как поведет себя Анкара после прихода к власти правых с Нетаниягу во главе.





Соглашение между Израилем и Ливаном также обременяет новое израильское правительство сложными проблемами. Правительство Лапида поспешило заключить сделку с Ливаном при поддержке США на фоне угроз и требований со стороны “Хизбаллы” в отношении месторождения Кариш. За претензиями Ливана стояли Иран и “Хизбалла”, пытавшиеся претендовать на воды у побережья.



Израиль подписал соглашение с Ливаном, но нет никакой гарантии, что “Хизбалла”, почувствовавшая “победу”, не прибегнет к провокациям, чтобы угрожать Израилю или спровоцировать напряженность.





Нетаниягу критически отнесся к сделке с Ливаном, но это могла быть и просто критика накануне выборов. Вместе турецкий и ливанский вопросы связаны с более широкими проблемами в регионе. Нетаниягу, сформировав правительство, должен будет иметь дело с двумя потенциально взаимосвязанными кризисами, которые – Иран через “Хизбаллу” и Турция через ХАМАС – могут вспыхнуть в любое время.