Своим посланием Путин взорвал информационную бомбу
Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию назвали информационной бомбой. На Западе мнение разделилось надвое, сообщает телеканал “360”.
Речь главы РФ активно обсуждают как в российских СМИ, так и в мировых информационных агентствах. В основном можно увидеть две реакции: страх своих политиков перед ловушкой и возложение вины в украинском вопросе на Путина.
При этом российские медиа уверяют, что большая часть жителей стран Запада поняли нынешнюю ситуацию лучше, чем их политики. Это видно по комментариям иностранцев.