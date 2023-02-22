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Своим посланием Путин взорвал информационную бомбу
22.02.2023 16:28 Ирина Демьянова

Своим посланием Путин взорвал информационную бомбу

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию назвали информационной бомбой. На Западе мнение разделилось надвое, сообщает телеканал “360”.

Речь главы РФ активно обсуждают как в российских СМИ, так и в мировых информационных агентствах. В основном можно увидеть две реакции: страх своих политиков перед ловушкой и возложение вины в украинском вопросе на Путина.

При этом российские медиа уверяют, что большая часть жителей стран Запада поняли нынешнюю ситуацию лучше, чем их политики. Это видно по комментариям иностранцев.
 

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