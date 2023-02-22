



Своим посланием Путин взорвал информационную бомбу

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию назвали информационной бомбой. На Западе мнение разделилось надвое, сообщает телеканал “360”.



Речь главы РФ активно обсуждают как в российских СМИ, так и в мировых информационных агентствах. В основном можно увидеть две реакции: страх своих политиков перед ловушкой и возложение вины в украинском вопросе на Путина.



При этом российские медиа уверяют, что большая часть жителей стран Запада поняли нынешнюю ситуацию лучше, чем их политики. Это видно по комментариям иностранцев.

