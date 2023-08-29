



Свидетельство жертвы Pegasus: Нам разрушили жизнь

Хагар Шаран, жена Давида Шарана, свидетеля по делу против Биньямина Нетаниягу подробно описала, как вторгались в ее личную жизнь, в самое сокровенное. Согласно публикациям в израильской прессе, телефон ее мужа была заражен шпионской программой - с целью сбора компромата на Нетаниягу.



Шаран - человек, близкий к Нетаниягу и обвиняемый по “делу 3000”. Его жена дала вечером 28 августа интервью радио Галей Исраэль и сказала, что "они не только извлекали информацию из телефона, но и записывали все, что происходит рядом с телефоном, превратили телефон в записывающее устройство".



Хагар добавила: "Подчеркиваю, они прослушивали и взламывали телефон моего мужа - задолго до того, как он стал подозреваемым по “делу 3000”, я могу предположить, что конечной целью было прослушивание самого Нетаниягу". Если есть судья, который подписал такое постановление, пусть он проявит уважение и объяснит, почему он его подписал. Что он подписал? Я даже не уверена, что такой судья есть".



Кроме того, Хагар согласилась подробно рассказать о вторжении в частную жизнь и сказал: "Они вторглись в нашу частную жизнь в самом грубом смысле слова, включая спальню. Они все время лгали. Сначала они говорили, что шпионских программ нет, потом сказали, что они есть, но они не использовали их возможности, потом оказалось, что использовали. Хотите вернуть доверие общества? Проясните все! Я не успокоюсь, пока правда не выйдет наружу! Я хочу знать, когда был отдан этот приказ и что было представлено судье".