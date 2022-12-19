



Свидетель по делу 4000: они ждали, что я снесу голову Нетаниягу

Бывший председатель Совета по кабельному и спутниковому телевидению Ифат Бен-Хай Сегев допрошена по делу 4000 адвокатом Биньямина Нетаниягу.

Свидетель обвинения сказала, что с момента дачи показаний на прошлой неделе она оказалась подверженной клевете и бессмысленным утечкам, цель которых – заставить его не говорить.

"Я полна решимости говорить правду и ничего, кроме правды", - отметила она.

Сегев заявила во время перекрестного допроса, что расследование, проведенное в отношении нее Управлением по ценным бумагам, было предвзятым, а следователи заранее запросили "голову" Нетаниягу.

"С самого первого дня мне было ясно, что Нетаниягу пытаются подключить к этому процессу. Цель была намечена заранее, и теперь все, что нам нужно было сделать, это заставить фигуры двигаться", - добавила она.

Между тем, адвокат Бен Цур показал несколько переписок, чтобы доказать, что человеком, который слил информацию о встрече Сегев и главы офиса Нетаниягу Давида Шарана израильскому бизнесмену Шаулю Аловичу, был не Нетаниягу, а сам Шаран.

"Они ожидали, что я приду с ножом в зубах и несу голову Нетаниягу", - сказала она.