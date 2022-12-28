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"Светская публика в Иерусалиме живет за счет ультраортодоксов, а не наоборот"
28.12.2022 17:25 Аркадий Бочаровский

"Светская публика в Иерусалиме живет за счет ультраортодоксов, а не наоборот"

Депутат Ицхак Пиндрос (Яадут А-Тора) заявил, что "светская публика в Иерусалиме живет за счет ультраортодоксов, а не наоборот". 

Член Кнессета произнес эти слова во время конференции Института демократии Израиля и подчеркнул: "Изучение Торы - это то, что поддерживает еврейский народ на протяжении двух тысяч лет. Армия поддерживает нас на протяжении 74 лет".

"Молодые и светские кварталы освобождены от сборов на благоустройство, потому что эти кварталы надо развивать и укреплять. Откуда же берутся деньги? От всяких американских досов, моих дядей, которые приехали из США и собирают и жертвуют на это", - добавил он.

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