



Светская израильтянка - служившему в ЦАХАЛе хареди: иди в армию

Светская израильтянка накинулась в автобусе с упреками на парня-хареди, обвиняя его в том, что он не служит в Армии обороны Израиля.



Соответствующее видео стало вирусным.



Резервист ЦАХАЛа и бывший солдат в ответ спросил женщину, почему она пришла к такому выводу.



"Почему вы делаете поспешный вывод, что я не служил в армии? Потому что я ношу кипу и белую рубашку?" - озадачился молодой человек.



Та ему заявила, что молодому человеку нужно идти в ЦАХАЛ точно так же, как и сделали ее браться.



"Я служил в армии, и держу пари, что даже дольше, чем ты. Я капитан армейского резерва", - ответил ей парень.



На вопрос о том, почему в таком случае он носит кипу, если служил, он ответил: "это моя вера и мое право".