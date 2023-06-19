Светская израильтянка - служившему в ЦАХАЛе хареди: иди в армию
Светская израильтянка накинулась в автобусе с упреками на парня-хареди, обвиняя его в том, что он не служит в Армии обороны Израиля.
Соответствующее видео стало вирусным.
Резервист ЦАХАЛа и бывший солдат в ответ спросил женщину, почему она пришла к такому выводу.
"Почему вы делаете поспешный вывод, что я не служил в армии? Потому что я ношу кипу и белую рубашку?" - озадачился молодой человек.
Та ему заявила, что молодому человеку нужно идти в ЦАХАЛ точно так же, как и сделали ее браться.
"Я служил в армии, и держу пари, что даже дольше, чем ты. Я капитан армейского резерва", - ответил ей парень.
На вопрос о том, почему в таком случае он носит кипу, если служил, он ответил: "это моя вера и мое право".
"עשית צבא? אז למה אתה עם כיפה?": סרן יונתן הירש הושמץ במהלך נסיעה באוטובוס - רק כי הוא חרדיhttps://t.co/mpzBKOYuvp@OrRavid pic.twitter.com/pYBGgkG7yu— החדשות - N12 (@N12News) June 19, 2023