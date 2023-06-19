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Светская израильтянка - служившему в ЦАХАЛе хареди: иди в армию
19.06.2023 17:09 Алина Груднева

Светская израильтянка - служившему в ЦАХАЛе хареди: иди в армию

Светская израильтянка накинулась в автобусе с упреками на парня-хареди, обвиняя его в том, что он не служит в Армии обороны Израиля.

Соответствующее видео стало вирусным.

Резервист ЦАХАЛа и бывший солдат в ответ спросил женщину, почему она пришла к такому выводу.

"Почему вы делаете поспешный вывод, что я не служил в армии? Потому что я ношу кипу и белую рубашку?" - озадачился молодой человек.

Та ему заявила, что молодому человеку нужно идти в ЦАХАЛ точно так же, как и сделали ее браться.

"Я служил в армии, и держу пари, что даже дольше, чем ты. Я капитан армейского резерва", - ответил ей парень.

На вопрос о том, почему в таком случае он носит кипу, если служил, он ответил: "это моя вера и мое право".

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