



Суть компромисса Герцога: изменения в комитете по назначению судей

Израильские СМИ сообщают подробности “золотого компромисса” по правовой реформе президента Ицхака Герцога.



В состав комитета по назначениям судей войдут 11 членов. 4 члена коалиции, 2 члена оппозиции, 3 судьи и 2 представителя общественности, которые будут назначены министром юстиции с одобрения председателя БАГАЦа.



У судей не будет права вето, но и не будет большинства для коалиции.



Дисквалификация законов будет возможна большинством в 7 голосов из 11.



Герцог заявил: “План отражает пространство согласия и наибольший общий знаменатель. Не "план президента" - "план народа". Если побеждает только одна сторона, страна проигрывает. Весь план - это победа страны. Местом законодательного процесса является Кнессет, поэтому важно подчеркнуть после моего выступления в четверг, что план должен стать основой для нового законодательства, которое заменит существующее предложение на предложение в принципах как основу для глубокого и правильного обсуждения, решение по которому будет принято в Кнессете”.