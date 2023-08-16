



Суровикину приказали молчать и отправили под домашний арест, - Politico

Заместителя командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергея Суровикина отстранили от работы, отправили под домашний арест и приказали молчать, пока о нем не забудут.



Как сообщает издание Politico, со ссылкой на российских военных блогеров и СМИ, по поводу Суровикина не было официального расследования, впрочем, его посадили под домашний арест.



"Блог ВЧК-ОГПУ, который считают близким к российским силам безопасности, сообщил, что Суровикину разрешили посетителей, в том числе нескольких его подчиненных. Официальное расследование не ведется, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы. Генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы о нем забыли", - сказано в материале издания.



Также сообщаются, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принять один человек, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше этот человек будет вызревать" - имея в виду Путина".



За несколько дней до того депутат Госдумы РФ Виктор Соболев сообщил, что Суровикина отстранили от исполнения обязанностей командующего российскими войсками в Украине.



Соболев также намекнул, что Суровикин еще может быть полезным для российской армии позже, если за ним не обнаружат серьезных нарушений.

