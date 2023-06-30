



Суровикин был тайным VIP-членом "Вагнера", - CNN

Российский генерал Сергей Суровикин был тайным членом ПИК "Вагнера". Он входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами компании Евгения Пригожина, сообщает CNN.



Американское издание, ссылаясь на эксклюзивные документы, отмечает, что Суровикин, которого называют "генерал Армагеддон", был секретным участником "Вагнера".



Он и 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков, по данным российского "Центра Досье", были почетными членами ЧВК.



"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и Вагнера", - говорится в материале.



CNN отмечает, что остается непонятным, что предполагает VIP-членство "Вагнера", в частности, какова финансовая выгода. Частная военная компания не ответила на запросы издания.