



Супруга Арье Дери заявила, что он не возглавит минобороны

Супруга лидера ШАС Арье Дери, заявила что он не будет руководить министерством обороны после сообщений о том, что ему предложил этот пост Биньямин Нетаниягу.



"Арье не возьмет оборону [министерство]. Он не возьмет это, потому что это не его место", - заявила Яффа Дери на радио Kan.



Она добавила, что ее супруг "хочет помочь более слабым слоям населения".



"Он хочет помочь более слабым слоям населения. По нашему мнению, он идет в минфин" - скала Яффа Дери.