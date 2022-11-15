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Супруга Арье Дери заявила, что он не возглавит минобороны
15.11.2022 16:05 Ольга Белозерова

Супруга Арье Дери заявила, что он не возглавит минобороны

Супруга лидера ШАС Арье Дери, заявила что он не будет руководить министерством обороны после сообщений о том, что ему предложил этот пост Биньямин Нетаниягу.

"Арье не возьмет оборону [министерство]. Он не возьмет это, потому что это не его место", - заявила Яффа Дери на радио Kan.

Она добавила, что ее супруг "хочет помочь более слабым слоям населения".

"Он хочет помочь более слабым слоям населения. По нашему мнению, он идет в минфин" - скала Яффа Дери. 

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