



Супруг Мейрав Михаэли: как я вас ненавижу, хотели войны - получайте войну!



В израильских социальных сетях стало виральным видео известного комика Лиора Шляйна, супруга лидера Аводы Мейрав Михаэли и отца двух ее суррогатных детей.



Шляйн выразил чувства пузыря тель-авивских элит в связи с принятием в первом чтении закона об ограничении “оснований разумности”, о существовании которого ни он, ни его поклонники, скорее всего не ведали несколько месяцев назад.



В трехминутном потоке сознания, извергаемом с балкона 18-го этажа тель-авивской высотки Шляйн кричит: ”Как я их ненавижу, всех 64-х, кто проголосовал сегодня за отмену разумности, за отмену судебной системы и верховенства закона, тех, кто сделал первый выстрел в войне, объявленной Государству Израиль".



Шляйн продолжил: “Экая банда воров, бандитов, коррупционеров, мессианских безумцев, невоспитанных кретинов установила контроль над нашей страной! Они объявили нам войну?: - ОК! Они получат войну! Но я вам скажу почему я оптимист - потому что они всего лишь банда! На нашей стороне - высшие чины армии, высоких технологий, руководители вузов, руководители экономики…”

