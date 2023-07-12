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Супруг Мейрав Михаэли: как я вас ненавижу, хотели войны - получайте войну!
12.07.2023 11:04 Аркадий Бочаровский

Супруг Мейрав Михаэли: как я вас ненавижу, хотели войны - получайте войну!


В израильских социальных сетях стало виральным видео известного комика Лиора Шляйна, супруга лидера Аводы Мейрав Михаэли и отца двух ее суррогатных детей.

Шляйн выразил чувства пузыря тель-авивских элит в связи с принятием в первом чтении закона об ограничении “оснований разумности”, о существовании которого ни он, ни его поклонники, скорее всего не ведали несколько месяцев назад.

В трехминутном потоке сознания, извергаемом с  балкона 18-го этажа тель-авивской высотки Шляйн кричит: ”Как я их ненавижу, всех 64-х, кто проголосовал сегодня за отмену разумности, за отмену судебной системы и верховенства закона, тех, кто сделал первый выстрел в войне, объявленной Государству Израиль".

Шляйн продолжил: “Экая банда воров, бандитов, коррупционеров, мессианских безумцев, невоспитанных кретинов установила контроль  над нашей страной! Они объявили нам войну?: - ОК! Они получат войну!  Но я вам скажу почему я оптимист - потому что они всего лишь банда! На нашей стороне - высшие чины армии, высоких технологий, руководители вузов, руководители экономики…”
 

 

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