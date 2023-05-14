



Сунак выступит за увеличение поддержки Украины на международных саммитах

Британский премьер-министр Риши Сунак планирует подталкивать других мировых лидеров к оказанию большей поддержки Украине, когда он примет участие в международных саммитах на следующей неделе. Об этом сообщили в офисе главы британского правительства.



Сунак во вторник отправится в Исландию, чтобы встретиться с европейскими лидерами, которые участвуют в саммите Совета Европы. Затем он полетит в Токио, чтобы объявить о сотрудничестве с Японией в области обороны и технологий, а затем встретится с лидерами G7 в Хиросиме.



На саммите G7 Сунак будет настаивать на большей помощи Украине, в то время как она готовится к обострению военных действий против России, заявили на Даунинг-стрит.



"На этой неделе премьер-министр Риши Сунак осуществит насыщенный тур международных встреч с целью стимулирования экономического роста и инвестиций в Великобритании, усиления поддержки Украины и решения критических глобальных проблем, таких как нелегальная миграция", – сообщили в офисе премьер-министра.