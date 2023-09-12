



Сунак: РФ пыталась ударить ракетами по гражданскому судну в украинском порту

Российские войска 24 августа хотели нанести ракетный удар по гражданскому судну, которое находилось в украинском порту.



Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в парламенте.



"Великобритания в понедельник обвинила Россию в том, что 24 августа она нанесла удар по гражданскому грузовому судну в порту в Черном море в ходе ранее неподтвержденного ракетного удара, который, по ее словам, был успешно предотвращен украинской обороной", - цитирует главу британского правительства агентство Reuters.



По его словам, "благодаря рассекреченным разведданным мы знаем, что 24 августа российские военные нанесли удар несколькими ракетами по гражданскому грузовому судну в Черном море".



При этом в Министерстве иностранных дел Великобритании уточнили, что в сторону судна под флагом Либерии летело две крылатых ракеты "Калибр", которые россияне запустили с ракетоносца Черноморского флота. Их успешно сбили украинские системы противовоздушной обороны.



"Путин пытается выиграть войну, которую ему не выиграть, и эти атаки показывают, насколько он отчаялся. Нанося удары по грузовым судам и украинской инфраструктуре, Россия наносит ущерб всему остальному миру", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.