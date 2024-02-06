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Сунак рассказал, на какой стадии находится рак у короля Чарльза
06.02.2024 10:41 Алина Груднева

Сунак рассказал, на какой стадии находится рак у короля Чарльза

Рак, который был выявлен у короля Великобритании Чарльза III выявлен рак, находится на ранней стадии.

Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

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"Мы шокированы и опечалены этим известием. Наши мысли с ним и его семьей. К счастью, рак был обнаружен на ранней стадии, и мы все желаем ему полного выздоровления", - сказал Сунак.

Как сообщалось ранее, монарх уже начал лечение. Такой диагноз был поставлен врачами после лечения увеличенной простаты.
 

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